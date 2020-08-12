محاكمة شاب قتل خطيبته السابقة وأفراد أسرتها

المصدر: د ب ا

مثل شاب نمساوي /26 عاما/ أمام محكمة في مدينة إنسبروك غربي النمسا بتهمة قتل خمسة أشخاص.

وسلم الرجل نفسه بعد الجريمة واعترف بإطلاق النار على خطيبته السابقة /19 عاما/ ووالديها وشقيقها وصديق الفتاة في منزلهم في بلدة كيتزبوهيل في أكتوبر 2019.

وقالت محامية الدفاع في ملاحظاتها الافتتاحية إن المدعى عليه، الذي يواجه حكما بالسجن المؤبد، لم يتصرف ببساطة بدافع الغيرة بعد انفصاله عن صديقته قبل الجريمة بشهور.

وأوضحت قائلة إن "الأمر أكثر تعقيدا"، ونقلت عن تقرير الطب النفسي الذي ذكر أن المتهم لم يتعلم أبدا التعبير عن احتياجاته العاطفية وكان لديه رغبة قوية في الاستقرار.

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