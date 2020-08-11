بالفيديو.. سحب بركانية تغطي جزيرة سومطرة الإندونيسية

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع عمود من السحب البركانية لنحو 5000 متر في السماء، بعد انفجار بركان سينابغونغ، الواقع في جزيرة سومطرة الأندونيسية.

وأكد مركز "هزارد ميتيغاشن" لعلوم البراكين والجيولوجيا، عدم وقوع ضحايا بسبب الانفجار الذي حدث صباح أمس، بحسب "يورونيوز".

ونصح المركز القرويين بالبقاء على مسافة 5 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان، محذرا من مخاطر الحمم البركانية.

وقد اضطر نحو 30 ألف شخص لمغادرة منازلهم التي تقع حول الجبل، في السنوات القليلة الماضية، بسبب النشاط البركاني.

وقال أرمن بوترا، أحد المسؤولين في مركز المراقبة في جبل سينابونغ، إن طبقة سميكة من الرماد، غطت عدة قرى، على مسافة 20 كيلومترا من الفوهة.

وبركان جبل سينابغونغ، هو واحد من بركانين نشطين في البلاد، وقد بقي خامدا لحوالي 4 عقود، ليعود لنشاطه العام 2010، حيث تسبب بمقتل شخصين حينها.

وفي ثورانه العام 2014، تسبب بمقتل 16 شخصا، كما توفي 9 آخرين في العام 2016 إثر انفجاره.

ويوجد في إندونيسيا نحو 120 بركانا نشطا، كما أن البلد عرضة لزلازل بسبب موقعها على ما يسمى "حلقة النار"، في الباسيفيك، وهو عبارة عن قوس من البراكين.

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