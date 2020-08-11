إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بمقديشو

المصدر: (مقديشو - وكالات)

أكد شاهد عيان أن أصوات إطلاق نار دوّت داخل السجن الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس. وأضاف محمد نور، وهو نزيل في السجن: «سمعت صوت إطلاق النار من داخل عنبر الزنازين المركزي. أنا في غرفة منفصلة ولا أدري ماذا يحدث».

وأكد ضابط شرطة كبير، طلب عدم ذكر اسمه، الواقعة، دون أن يقدم أي تفاصيل. يأتي هذا بعد يوم من إعلان القوات المسلحة الصومالية أنها قتلت ثمانية على الأقل من أفراد حركة الشباب الإرهابية، بعد أن نفذت هجوماً انتحارياً على نقطة تفتيش.

وقال المسؤول العسكري، أحمد مصلح حسين، إن الجيش نفذ غارة على مسلحين في قرية شامجار بجنوب البلاد. وأضاف أن من بين القتلى عضواً بارزاً في الجماعة الإرهابية.

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