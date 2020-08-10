بالفيديو.. 31 قتيلاً و11 مفقوداً في كوريا الجنوبية جراء أمطار غزيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع عدد النازحين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت سيئول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية خلال أغسطس الجاري، إلى ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وقال المقر المركزي لإدارة والكوارث السلامة اليوم الاثنين إن 13 شخصا لقوا حتفهم وفُقد شخصان آخران بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية على رأسها مدينة كوانغ جو وإقليم جولا الجنوبي منذ يوم 7 من الشهر الجاري حتى الساعة السادسة صباح اليوم.

وأفاد المقر المركزي بأن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد خاصة سيئول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية منذ الأول من أغسطس الجاري ارتفعت إلى 31 قتيلا و11 مفقودا.

ولم تشمل الحصيلة الضحايا في حادث انقلاب ثلاث سفن في سد ويام في مدينة تشون تشيون، على بعد 85 كيلومترا شرق سيئول، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين. وتم تصنيفه على أنه حادث مائي.

وبلغ عدد النازحين جراء الأمطار الغزيرة 6,946 شخصا من 4,023 أسرة في 11 مدينة وإقليما في البلاد.

وتم الإبلاغ عن 14,091 منشأة متضررة، منها 7,546 منشأة خاصة، و6,545 منشأة عامة، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 25,113 هكتارا.

وأضاف المقر المركزي أنه تم إغلاق 96 طريقا و5 خطوط للسكك الحديدية و607 طرقا ذات مناظر طبيعية في 21 حديقة وطنية مثل جبال ري جي، وسوك ري وغيرها في جميع أرجاء البلاد.

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