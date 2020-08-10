بالفيديو.. السيول تقتل العشرات في السودان وتشرد 50 ألف شخص

المصدر: البيان الإلكتروني

أدت سيول وأمطار غزيرة ضربت السودان إلى مصرع 20 شخصا، وإصابة 13 آخرين، وتضرر 50 ألف شخص على الأقل في مختلف مناطق البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوداني، أمس الأحد.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى، منذ الخميس، إلى 30.

وقال الدفاع المدني "لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13"، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما.

وبلغ عدد المنازل التي دمرت كليا 3945 منزلا، منذ الخميس، وفق المصدر نفسه، بحسب موقع "أخبار السودان".

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) أمس الأحد أن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى ألفين من عمال تعدين الذهب، حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان.

وقالت سونا إن فرق الإغاثة "قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية، حيث يقدر عدد المحاصرين بـ 2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين، تلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر الأربعاء أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

إضافة إلى ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان، الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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