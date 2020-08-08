تفحّم 7 سيارات في حادث مروّع بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شبَّ حريق بعدد من السيارات بطريق "دائري المعادي" بمصر، من بينها سيارة خاصة بنقل المواد البترولية، بعد وقوع اصطدام بينها، أعلى الطريق الدائرى، في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب.

وقد أسفر الحادث عن تفحم 7 سيارات، إلا أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وقد انتقل عدد من قيادات الإدارة العامة للمرور، والحماية المدنية، إلى موقع التصادم، عقب وقوع الحادث، وتم غلق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها، وجارٍ رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، والاستماع لأقوال قائدي السيارات، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لكيفية وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز