بالفيديو.. انفجار بيروت يفسد فرحة العمر على عروسين

المصدر: البيان الإلكتروني

باغت انفجار مرفأ بيروت الهائل عروسين ليفسد فرحتهما، أثناء جلسة تصوير لهما للحظة العمر في أحد أحياء العاصمة اللبنانية.

أفسد انفجار بيروت الفرحة التي كان يعيشها عروسان أثناء قيامهما بتصوير جلسة فيديو.

وتداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فقد كان العروسان منهمكين بأخذ لقطة تصويرية تجمعهما معا وهما يرتديان حلة الزفاف.

وأظهر الفيديو العروس وهي تشعر بالذعر من جراء سماعها صوت الانفجار في مرفأ بيروت والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 150 شخصا وإصيب المئات بجروح بحسب سكاي نيوز.

وبعدها بلحظات وعلى إثر الانفجار الثاني تناثر زجاج المحل القريب من جلسة التصوير بالقرب من العروسين وعلى الرصيف المقابل ليهرول جميع الحاضرين إلى ملاذ آمن.

وبحسب لقطات الفيديو المنشورة، ظهرت صورة سيارة زفاف العروس والزجاج متناثر من حولها، وأصوات هلع تطلب الاستغاثة والمساعدة.

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