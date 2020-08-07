حريق ضخم بجبل مشغرة بلبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في البقاع الغربي، إن حريقا هائلا شب مساء اليوم الجمعة، في جبل مشغرة، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.

واتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر.

وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة بالتدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق .

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