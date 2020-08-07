هزتان أرضيتان بقوة 4.9 و4.5 تضربان شرق الجزائر

المصدر: وام

ضربت هزتان بقوة 4.9 و4.5 درجات ولاية ميلة شرق الجزائر اليوم، ما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وإلحاق أضرار بعدد آخر، ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع.

وقالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن نحو ثلاثين منزلا تعرضوا لتشققات لكن دون تسجيل اي خسائر بشرية.

وسجل المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياءالفلكية والجيوفيزياء الجزائري الهزة الأرضية الأولى عند الساعة 07,00 - 06,00 ت غ - بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد كيلومترين جنوب شرق منطقة حمالة في ولاية ميلة على بعد 400 كلم شمال شرق الجزائر العاصمة.

وعند الساعة 12,13 - 11,13 ت غ - ضربت هزة ثانية بقوة 4.5 درجة المنطقة ذاتها.

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