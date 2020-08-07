أضرار واسعة جراء السيول وفيضان السد بمأرب

المصدر: تعز -صلاح صالح

أوضح تقرير أولي لحجم الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار وفيضان بحيرة سد مأرب حتى 6 أغسطس الجاري، وفاة 19 شخصاً منهم 17 طفلاً، وتضرر 16 ألفاً و885 أسرة في سبع مديريات فقط من مديريات محافظات مأرب، منها 3666 أسرة تضررت تضرراً كلياً وأصبحت بالعراء، فيما 13219 أسرة تضررت تضرراً جزئياً.



وشملت الأضرار حسب التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة للحصر وتقييم الاحتياجات، تدمير المساكن والمباني، وتلف المواد الإيوائية وغير الغذائية، وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي، وتلف المواد الغذائية.



وأشار التقرير إلى جرف السيول 6 كم من الأسفلت و8 كم من الطرق المعبدة، وتدمير وغرق أكثر من 43 بئر مياه عامة وخاصة بالمزارعين مع الشبكات الداخلية داخل وحول حوض سد مأرب وإتلاف 3 محولات كهربائية و50 عمود شبكة كهرباء، في مديرية صرواح فقط، إلى جانب تدمير صهاريج شفط الصرف الصحي والأرصفة والأشجار في شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة، وتضرر محطة الصرف الصحي وشبكة مياه الروضة بالمدينة، وتدمير مقلب المخلفات الصلبة بمديرية الوادي، وتضرر الطرق الرابطة بين قرى مديرية الرحبة، وتدمير أغلب المزارع في وادي اللب ومركز المديرية مع الآبار الموجودة بها وشبكات المياه فيها، إضافة لعزل مديرية جبل مراد عن المحافظة جراء تضرر الطريق الرئيس لها وجرف السيول لعبارات تصريف المياه وتضرر الممتلكات العامة والخاصة، فيما لاتزال لجان تقييم الأضرار في بقية المديريات تواصل الحصر.



وبيّن التقرير أن المتضررين يحتاجون بشكل عاجل إلى 3666 مأوى و17460 حالة مساعدات إيواء غير غذائية، ومثلها مساعدات في مجال المياه والإصحاح البيئي، فضلاً عن 15324 سلة غذائية عاجلة.



ولفت التقرير إلى التدخلات العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية خاصة في مديرية صرواح التي تعتبر أكبر المتضررين بسبب تدفق السيول إليها من محافظات مأرب والبيضاء وذمار، وصنعاء، إلى جانب امتلاء حوض سد مأرب وفيضانه، أبرزها: نقل النازحين المتضررين في مخيمات الصوابين وذنة الهيال إلى مناطق مرتفعة وبعيدة عن حوض السد، وتوفير صهريجين لنقل المياه باستمرار للنازحين بالمخيمين، وفتح طريق لمخيمات الراك والمريتخ الواقعة جنوب غرب السد وشق طريق إلى مخيمات منساح الروضة لتسهيل الحركة وإدخال المساعدات الإنسانية، وتقديم مساعدات نقدية لعدد 485 أسرة في مخيمات حوض السد لتمكينها من الانتقال الى أماكن مرتفعة تحت إشراف الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

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