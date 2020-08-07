قتلى وجرحي في انشطار طائرة ركاب هندية عند هبوطها في كاليكوت

المصدر: وكالات

أكدت الشرطة الهندية ورود أنباء عن مصرع شخصين على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Air India لدى هبوطها في مدينة كاليكوت جنوب البلاد اليوم "الجمعة."

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة تأكيده أن الحادث خلف أيضا 35 مصابا.

وأكد متحدث باسم Air India للوكالة أن الطائرة كان على متنها 191 راكبا، تجاوزت المدرج لدى هبوطها.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن هيكل الطائرة المنكوبة انشطر إلى جزئين.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من موقع الحادث.

قتلى وجرحي في انشطار طائرة ركاب هندية عند هبوطها في مطار كاليكوتhttps://t.co/bSHiut6vq8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GMA6HTw0b8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 7, 2020

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