وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 في انهيار منزل بالمحلة الكبرى في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 4 أفراد وأصيب 3 آخرين بجروح في انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحي الرجبية بالمحلة الكبرى في مصر، وجاري البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

أعلن ذلك لـ "اليوم السابع" الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي انتقل إلى مستشفى المحلة العام لمتابعه حاله المصابين في انهيار المنزل، برفقة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي والدكتورة عبير، مدير الإدارة الصحية والدكتور جمال شادي.

ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين على الفور وتوفير المستلزمات الكافية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة من جميع التخصصات واستعداد غرف العمليات والتأكد من توافر جميع فصائل الدم.

كما أمر بتشكيل فريق من مفتشي الصحة على مدار الساعة لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة، كما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المتوفين.

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