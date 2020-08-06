القبض على عصابة سرقت أموالاً ومجوهرات قيمتها 1.2 مليون ريال بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي في المدينة المنورة من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت منذ عامين، وهما مواطنان سعوديان اثنان في العقد الثاني من العمر، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، لتورطهم بسرقة مبلغ (000'150 ) مائة وخمسين ألف ريال، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000'200'1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وفق ما صرّح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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