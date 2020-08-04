جريمة مروعة .. يقتل زوجته ويضرم النار في جثتها

جريمة مروعة شهدتها محافظة الغربية في دلتا مصر بعدما أقدم سائق توك توك على الاعتداء على زوجته، وضربها حتى الموت، داخل مسكنهما، بسبب خلافات زوجية، وعقب ذلك أضرم النيران في جثتها لإخفاء معالم الجريمة.

ووفقا لموقع البوابة نيوز، فقد تلقى مركز شرطة السنطة، بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، ومصرع سيدة عمرها 36 سنة، وتعمل مدرسة لغة عربية، مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

وبانتقال فريق من رجال المباحث وبإجراء المعاينة تبين وجود كدمات وجروح أعلى منطقة رأس الضحية، والتي اثبتت وجود شبهة جنائية، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويعمل سائق توك توك، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بضرب زوجته بقطعة خشبية أعلى رأسها وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين أعلى جثمانها واضرام النيران بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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