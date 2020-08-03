شاهد.. كاليفورنيا تكافح لاحتواء حريق مهول خرج عن السيطرة

المصدر: أ ف ب

يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء حريقا هائلا خرج عن السيطرة الأحد في جنوب كاليفورنيا، وبات يهدد آلاف الأشخاص والمنازل في شرق لوس أنجليس.

وأتى الحريق، الذي أطلق عليه اسم "آبل فاير" واندلع بعد ظهر الجمعة، على أكثر من 8 آلاف هكتار قرب مدينة سان برناردينو.

وتصاعد من المنطقة دخان كثيف دفع إدارة رصد جودة الهواء إلى إصدار تحذير من سوء الرؤية مساء أول أمس السبت.

وأدى ذلك إلى إخلاء نحو 2600 منزل وإجلاء 7800 شخص، ولم يعلن مسؤولو الإطفاء متى سيكون بإمكانهم العودة.

وتجاوز عدد عناصر الإطفاء في المنطقة حتى الساعة 18,00 ت غ أكثر من 1360 شخصا يعملون على مكافحة الحريق الكبير مدعومين بمروحيات مخصصة لإطفاء الحرائق.

لكن رجال الإطفاء فقدوا السيطرة على الحريق بعدما كانوا قد تكّنوا من احتواء 12 بالمئة منه في صباح أمس الأحد.

ولم يسجل حتى الآن وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على مبنيين ومنزل.

والجوانب الشمالية والجنوبية للحريق تقع على سفوح جبال شديدة الانحدار، يصعب أن تصلها شاحنات وعناصر إطفاء، وفق ما أفادت السلطات.

وفاقم الغطاء النباتي الكثيف حدة النيران التي واصلت الانتشار بكثافة قرب مساكن، وفق ما شرح الجمعة فرناندو هيريرا مسؤول الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.

وفتح تحقيق لتحديد مصدر الحريق الذي يحتمل أن يكون متعمدا.

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