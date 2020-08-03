مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب حافلة في ترعة بالجيزة المصرية

المصدر: د ب ا

لقى 8 أشخاص حتفهم وأصيب 7 آخرون في سقوط حافلة صغيرة ( ميكروباص) في ترعة المريوطية بدائرة مدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة على بعد نحو 20كيلومترا غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب حافلة صغيرة في مجرى ترعة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 7 جثث من المياه، وشخص في حالة خطرة لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفي، و7 مصابين.

فيما تم انتشال الحافلة من المياه، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفيات والجثث للمشرحة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الحافلة على طريق ترعة المريوطية بمدينة منشأة القناطر اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مما نتج عنه انقلابها في مجرى الترعة.

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