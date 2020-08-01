شاب يذبح والدته ويلقي شقيقته من الطابق الرابع في أول أيام العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

جريمة بشعة شهدها أول أيام عيد الأضحى في مصر، حيث قام شخص مريض نفسيا بنحر أمه بالسكين، وألقى بشقيقته من الطابق الرابع، ثم سقط هو نفسه من النافذة إلا أنه سقط على مظلة النافذة ولم يتعرض لأذى، في مدينة بنها شمالي مصر.

وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى منطقة الحادثة الواقعة في شارع عجيبة ببنها الجديدة، وتم فتح محضر، وجاري التحقيق من قبل المباحث، كما سيتم عرض جثة الأم على الطب الشرعي، وسيتم التحقيق مع شقيق المتهم.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن المتهم مريض نفسي، حيث نشب شجار بينه وبين شقيقته، بعد أن أصابته حالة هياج، الأمر الذي أدى إلى نحر والدته بالسكين وإلقاء شقيقته من الطابق الرابع، حسب موقع "مصراوي".

وبعدها سقط هو الآخر أيضا من الدور الرابع، ولكنه وقع على مظلة النافذة، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ حياته.

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