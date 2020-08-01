وفاة 10 أشخاص غرقاً في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

قضى عشرة أشخاص، وأُنقذ خمسة، وفُقد أربعة آخرون، بعد انقلاب زورق في العاصمة التجارية لنيجيريا لاغوس، كما أعلنت وكالة حكومية اليوم.

وأوضحت هيئة الطرق المائية في لاغوس، في بيان، أن القارب كان متوجهاً إلى باداغري في منطقة كيريكيري في المدينة مساء الأربعاء عندما غرق بسبب تيارات قوية.

وأضافت: "19 شخصاً كانوا على متن القارب. تم إنقاذ خمسة وتأكدت وفاة عشرة أشخاص وما زال أربعة ركاب في عداد المفقودين".

وأشارت إلى أن معظم الركاب لم يكونوا يرتدون سترات النجاة خلافاً لما ينص عليه نظام السلامة البحرية.

وقالت إنها "أوقفت قبطان القارب وسلمته للشرطة البحرية لمزيد من التحقيقات وفرض العقوبات اللازمة".

وحوادث القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الحمولة الزائدة وتجاهل إرشادات السلامة وعدم الصيانة وسوء الأحوال الجوية.

والشهر الماضي، لقي عشرات الركاب حتفهم عندما انقلب زورقهم المكتظ في ولاية بينو وسط البلاد.

وكان سبعة أشخاص قضوا في إيكورودو خارج لاغوس عندما غرق قاربهم بعد هطول أمطار غزيرة.

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