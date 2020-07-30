جريمة بشعة .. أربعيني يقتل زوجته طعناً ويسلّم نفسه للشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت محافظة جدة، اليوم، وقوع جريمة بشعة، تمثلت في مقتل زوجة طعناً على يد زوجها، فيما سلّم الزوج نفسه للجهات الأمنية، التي فتحت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وقالت مصادر بحسب صحيفة سبق: أقدم زوج في الأربعينيات من عمره، على طعن زوجته الثلاثينية؛ ثلاث طعنات داخل منزله، مما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وذكر ذوو المجني عليها أنهم لم يلاحظوا أي خلافات سابقة بين الزوجين، حيث انتقلا من محافظة الليث للعمل في جدة قبل نحو عام، واستقرا هناك، ثم فوجئ الجميع اليوم بمقتل الزوجة دون معرفة الأسباب.

وذكرت المصادر أن الزوج القاتل سلَّم نفسه لأحد مراكز الشرطة بمحافظة جدة، حيث تقرر توقيفه لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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