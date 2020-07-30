بالفيديو.. الفيضانات تغمر مناطق واسعة في آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

ضربت أمطار غزيرة المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، مما أدى إلى غمر العديد من المنازل والطرق والأراضي الزراعية، وفق وكالة يونهاب" للأنباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنذارات بشأن المطر الغزير في أجزاء من أقاليم "تشانغ تشونغ" و"جولا" و"كيونغ سانغ" الشمالي.

وتم تسجيل أكبر هطول للأمطار في مقاطعة "هواسون" الجنوبية الغربية، حيث استقلبت 225 مليمترًا من الأمطار لمدة 24 ساعة حتى الرابعة مساءً. وتراوحت كميات الأمطار في المناطق الأخرى من 80 إلى 190 مليمترًا.

وفي مدينة "يونغ كوانغ" الجنوبية الغربية، غمرت الأمطار بعض الطرق والمنازل، حيث هطلت أمطار غزيرة تصل إلى 66.4 مليمترًا في الساعة على المدينة في الصباح.

وفي مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية، غمرت المياه طريقًا يضم 10 حارات مرورية، حيث استقبلت المدينة ما يصل إلى 136 مليمترًا من الأمطار.

وتدفقت المياه إلى بعض المنازل في وسط مدينة "تشونغ جو"، واضطر أحد المواطنين إلى الهروب من سيارته التي غمرتها المياه في مدينة "جيه تشون" المجاورة.

وغمرت المياه أيضًا أكثر من 460 هكتارًا من الأراضي الزراعية في "يونغ كوانغ" والمقاطعات الجنوبية الغربية في "بوان" و"غوتشانغ"، حيث استقبلت تلك المناطق أكثر من 127 مليمترًا من الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار حتى اليوم الخميس، مع وصول كميات الأمطار في بعض المناطق ما بين 30 و80 مليمترًا في الساعة.

وفي اليابان تسبب هطول غزير لأمطار في فيضان نهر موغامي بمحافظة ياماغاتا شمال شرقي البلاد، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

ومن المتوقع أن تظل الأحوال الجوية غير مستقرة في مناطق واسعة من اليابان حتى اليوم الخميس.

أما في الصين، فلا تزال المناطق الواقعة على طول نهر اليانغتسي، أطول نهر في الصين، في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات التاريخية التي يشهدها النهر، وفق (CGTN).

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