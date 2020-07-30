شاهد.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقاً مهولاً فوق جسر بأريزونا الأمريكية

اندلع حريق مهول وانهار جزء من جسر فوق بحيرة تيمب تاون في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية بعد خروج قطار شحن عن سكته أثناء عبوره الجسر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتسبب الحريق في انهيار جزئي للجسر، كما يظهر في الفيديو.

وقع الحادث في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

ونشرت رئيسة الشرطة سيلفيا موير صور الحريق عبر حسابها على تويتر، وذكرت أن القطار خرج عن مساره، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

شاهد.. خروج قطار عن سكته يشعل حريقاً مهولاً فوق جسر بأريزونا الأمريكيةhttps://t.co/H4DFZToxGL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SejkMbvHiO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 29, 2020

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز