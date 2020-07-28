مصر .. يتحرش بسيدة ويقتل زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت نيابة المرج الجزئية المصرية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في اتهام عامل بمحل نظارات بمعاكسة سيدة والتحرش بها حال مرورها بشارع محمد نجيب، فاستعانت بزوجها فتشاجر معه ولقي مصرعه في الحال.

ووفقا لصحيفة الدستور، فقد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بشارع محمد نجيب، مفاده مقتل شخص على يد آخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة سيد صلاح محمد، 30 سنة ومقيم بذات الشارع محل الواقعة، مصابا بجرح غائر في منطقة البطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية والجاني ويدعي "حسن عبد الباقي أحمد"، 35 سنة، عامل بمحل نظارات، ومقيم بنفس العنوان، بسبب معاكسة الثاني زوجة المجني عليه، وعندما اتصلت به زوجته للاستغاثة به وفور حضوره قام الجاني بطعنه مستخدما سكين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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