الأردن .. طفل يقتل والدته وهي نائمة بـ 30 طعنة في الرقبة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مدير الطب الشرعي في الأردن الدكتور عدنان عباس، يوم أمس الاثنين، عن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها المراهق فجر أمس في منطقة ماركا في عمان الشرقية.

وفي التفاصيل، قال عباس بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة "الغد" الأردنية إن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما طعن والدته البالغة من العمر 40 عاما، 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

وأضاف مدير الطب الشرعي أن الحدث قام بقتل والدته وهي نائمة في فراشها.

واكد أنه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات.

وأفاد بأنه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة.

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