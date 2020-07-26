السعودية.. الإطاحة بمنتحل صفة رجل أمن استولى على أموال من وافدين

المصدر: البيان الإلكتروني

أطاحت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة بسعودي تورط بارتكاب ثلاث جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، إثر تورطه بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية. بحسب وكالة الانباء السعودية"واس".

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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