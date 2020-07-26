مريض كورونا يغتصب مراهقة في مركز للعزل الصحي بالهند

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً للإعتداء الجنسي من قِبل أحد المرضى، داخل أحد مراكز عزل مصابي فيروس كورونا في العاصمة الهندية دلهي.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الجمعة، أعلنت قوات الشرطة إنها ألقت القبض على المتهم البالغ من العمر 19 عاماً بالإضافة لشخص أخر قام بتصوير فيديو للواقعة.

وأوضح التقرير، أن كل من الثلاث تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليهم أعراض المرض، ما نتج عنه عزلهم في أكبر المراكز بالهند والذي يحوي 10 ألاف سريراً. كما أخبرت الشرطة صحيفة إنديان إكسبريس الهندية أنهم قاموا بتحريك قضية ضد الشابين ، موضحة أن الواقعة حدثت في يوم الـ 15 يوليو الجاري وأن الأخبار بشأنها ظهرت مؤخراً.

وقال المسئول الرسمي، بارفيدر سينه: " تم إلقاء القبض على المتهمين وهم الأن في عهدة القضاء الهندي ولكنهم سيمكثون في مراكز رعاية لحين تعافيهم من فيروس كورونا،" مضيفاً أن السلطات لا تزال تحقق في الحادث.

وبحسب موقع "اليوم السابع" حدث الاعتداء في أحدى مراحيض المركز، بينما قامت الفتاة بالإتصال بأحد أفراد عائلتها في المركز والذي أبلغ السلطات.

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