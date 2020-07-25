القبض على شاب مغربي نشر فيديو تعذيب فتاة مكبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة مدينة طنجة المغربية، مساء أمس الجمعة، القبض على شاب، أقدم على نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب المبرح.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة. وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك عن موقع "le36".

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز