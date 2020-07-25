جريمة تهز مصر.. أب يلقي بأطفاله الـ3 أمام القطار

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر جريمة مروعة حيث ألقى أب بأطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد وسط حالة من الذهول بين المارة.

وكانت مديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من عمليات النجدة بقيام محمد علي عبد العليم، 45 سنة، مقيم معصرة ملوي جنوب المنيا، بإلقاء أطفاله الثلاث: خديجة (10 سنوات)، ومنة (8 سنوات) وعمر (6 سنوات) أسفل عجلات قطار الصعيد، بحسب "المصري" اليوم.

تم نقل أشلاء الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام وكشفت التحريات الأولية أن المتهم مصاب بمرض نفسي.

إلى ذلك كشفت التحقيقات أن الأب يعالج نفسياً منذ أكثر من عام في أحد المستشفيات في المنطقة.

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