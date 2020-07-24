العثور على جثة بلا رأس بشاطئ في الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري في مصر على جثة بلا رأس ممزقة الأطراف بمنطقة شاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية.

وقال مروان الغزالي، رئيس غرفة العمليات، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، إنه يُرجَّح أن تكون الجثة للشاب الذي لقي حتفه غرقاً منذ أكثر من أسبوع مع 10 آخرين بشاطئ النخيل.

وأوضح الغزالي أنه من المحتمل أن ارتفاع الأمواج دفع جثة شادي بعد احتجازها بين الصخور بالشاطئ.

وأضاف أن محاولة البحث عن الجثة استمرت 13 يوماً، مشيراً إلى أن فرق البحث تم تقسيمها لفريقين: أحدهما يكمل بحثه عن شادي نظراً إلى عدم التأكد من أنها الجثة المعثور عليها، والفريق الآخر للبحث عن جثتين مفقودتين اليوم.

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