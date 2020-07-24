اعتقال عصابة الضباط الإيطالية

المصدر: وكالات

اعتقلت السلطات الإيطالية 7 ضباط وأغلقت مركز الشرطة الذي كانوا يعملون به، بعدما وجهت لهم اتهامات "مشينة".

التهم الموجهة للضباط الإيطاليين تشمل الاتجار بالمخدرات والتعذيب والابتزاز وإساءة استخدام السلطة، علما أنهم كانوا يعملون بمركز للشرطة في مدينة بياتشنزا شمالي البلاد.

وبدأ التحقيق قبل 6 أشهر على خلفية تقرير قدمه ضابط كان يعمل في مدينة بياتشنزا، وقالت المدعية العامة في المدينة غراتسيا براديلا: "لم يكن أي شيء يحدث في مركز الشرطة هذا بشكل قانوني".

وفي مكالمة هاتفية مسجلة أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا"، يتباهى أحد الضباط المعتقلين بأنه أنشأ "عصابة إجرامية"، وكان يتقاضى أموالا مقابل توفير إمدادات المخدرات إلى التجار الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب القيود التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المدعية العامة في مدينة بياتشنزا الإيطالية غراتسيا براديلا: "بينما كانت مدينة بياتشنزا تحصي عدد ضحايا فيروس كورونا، كان هؤلاء الضباط يوفرون المخدرات للتجار"، علما أن المدينة سجلت ثالث أعلى معدل وفيات في إيطاليا من جراء "كوفيد 19".

ويواجه الضباط أيضا تهما بتزوير فحوص كورونا لتجار المخدرات، مما يسهل حركتهم خلال فترة الإغلاق، كما أنهم متهمون بإساءة معاملة المشتبه بهم وتعذيبهم، وهو سلوك شبهته براديلا بأساليب عصابات الجريمة المنظمة.

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