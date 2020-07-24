مصر .. اعترض على معاكسة شقيقته فقتلوه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف والد الشاب المصري إسلام سعد السيد جاد، تفاصيل مصرع نجله بسبب اعتراضه على معاكسة شقيقته بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر.

وقال الأب في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، إنهم انتقلوا حديثا للعيش في منزل جديد، لافتا

إلى أن جارهم يحمل نفس اسم نجله.

وأوضح أن أصدقاء جاره قاموا بمعاكسة ابنته، وحينما شاهدهم المجني عليه نشبت مشادة كلامية بينهم ولكنها انتهت سريعا بعد تدخل والدة الضحية.

وأضاف أنه في اليوم الثاني خلال عوده ابنه إلى المنزل فوجئ بهؤلاء الشباب وهم يعترضون طريقه وانهالوا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض فتلقى واحدة في القلب أودت بحياته.

وقال: كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان صورت الواقعة، وتم القبض على 4 متهمين في القضية واعترفوا بالواقعة، أنا مش هقبل عزاء في ابني غير أما ياخد حقه بالقانون".

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