مصرع 3 أشقاء وابن خالتهم بشاطئ موت آخر بالإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

حادث غرق جديد في طليعة صباح هذا اليوم في مصر ضحيته أربع شباب في عمر الزهور تسللوا إلى البحر في الساعة الخامسة صباحًا بشاطئ الصفا بالاسكندرية.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن غرقى شاطئ الصفا الأربعة من أسرة واحدة "3 أشقاء وابن خالتهم" من منشية ناصر بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أمواج البحر وعدم وجود فرق إنقاذ تسبب بغرقهم بحسب صحف مصرية.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات، حرصًا على سلامة الجميع.

كان 4 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا، صباح اليوم، بشاطئ الصفا بحي العجمي غربي الإسكندرية، وهم كل من غادة رجب حنفي 19 عامًا، وشقيقيها "محمد" 15 عامًا، و"حنفي" وابن خالتهم ويدعى"سيد".

وتأتي الواقعة بعد أيام من غرق 12 شخصًا، فجر يوم 10 يوليو الجاري، بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحى العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا.

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