قتل زوجته ثم اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الجريمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل عامل مصري زوجته بعدة طعنات في الرقبة والبطن بسبب خلافات عائلية بينهما ثم اتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمته في مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بقيام عامل، بالإبلاغ عن قيامه بقتل زوجته، ربة منزل، مقيمة معه بذات المنزل لخلافات عائلية بينهما.

انتقلت الجهات الأمنية لمكان البلاغ وتبين اصابة المذكورة بطعنات في الرقبة والبطن، وتم التحفظ على المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سكين، وتم ضبط السكين أداة الجريمة والتحفظ عليه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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