بالفيديو.. حريق ضخم في طائرة إثيوبية بمطار شنغهاي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

اشتعلت النيران في طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأربعاء في مطار شنغهاي بودونغ الدولي.

ووفقاً لموقع "ديلي بيبلز تشاينا" فإن سبب حريق الطائرة من نوع بوينغ 777F في مطار بودونج بشنغهاي ما زال مجهولا.

وتم اخماد الحريق وتجري شركة الخطوط الجوية وهيئة المطارات تحقيقا في الحادث.

وطائرة 777F تسلمتها الخطوط الجوية الإثيوبية من شركة بوينغ في أكتوبر 2014.

ووصلت الطائرة مطار شنغهاي صباح اليوم قادمة من بروكسل ، بلجيكا وكان من المقرر أن تغادر إلى ساو باولو ، البرازيل.

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