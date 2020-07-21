مشاجرة بالأسلحة النارية في الأردن وإصابة 5 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الزرقاء بعد منتصف ليل أمس "الاثنين" حول وجود مشاجرة في منطقة حي الحسين نتج عنها 5 إصابات بخرطوش "بومباكشن" أحدهم حالته حرجة.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى التحرك للمكان وبمباشرة التحقيق تبين حدوث خلاف لحظي بين مجموعة من الاشخاص، أحضر على إثرها أحدهم سلاحاً نارياً "بومباكشن" وأطلق عيارات نارية ونتج عن ذلك خمس إصابات ولاذ بالفرار.

وتابع الناطق الإعلامي إنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية مطلق النار ومكان سكنه، وجرى إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري.

كما أفاد الناطق الإعلامي بإلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين كانوا برفقته وشاركوا بالمشاجرة وما زال التحقيق جارياً.

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