إيراني ينشر مقاطع مخلة في الكويت والأمن يقبض عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد نشره لمقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت قوات أمن الجرائم الإلكترونية القبض على الشاب «شهاب» والشهير بلقب "ملح إنستغرام".

وفي التفاصيل فقد أفادت صحيفة «الرأي» الكويتية أن قوات أمن الجرائم الإلكترونية قبضت على شاب إيراني نشر مقاطع مخلة بالآداب عبر «سناب شات»، أمس "الإثنين". وتستعد السلطات لترحيله من البلاد.

ويعتبر «شهاب» أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، وقال مصدر أمني: «بعد تداول مقطع مخل رصدنا الشاب الإيراني وتم الإيقاع به وأحيل إلى التحقيق، وتقرر احتجازه تمهيداً لإبعاده عن البلاد للصالح العام».

ولم يكشف المصدر الأمني اسم الشاب صراحة.

لكن نشطاء كويتيون في مواقع التواصل قالوا إن اسمه "شهاب"، وأشادوا بخطوة وزارة الداخلية، لا سيما أنهم طالبوا سابقاً بالتدخل لوقف سلوكياته ومحاسبته جراء المقاطع المخلة وتشبهه بالنساء.

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