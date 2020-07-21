الكويت تعدم زوجاً قتل زوجته السعودية الحامل

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة كويتية يوم أمس الاثنين بإعدام مواطن كويتي قتل زوجته من الجنسية السعودية خنقاً.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية أن محكمة التمييز في الكويت قضت بإعدام الزوج الثلاثيني، الذي قتل زوجته الحامل في منطقة الجهراء قبل 3 سنوات، بسبب خلافات شخصية. نقلاً عن موقع «أمن ومحاكم» الكويتي.

وتعود القضية إلى عام 2017، حين أقدم الكويتي (31 عاماً) على خنق زوجته السعودية (25 عاماً)، قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وذكر مصدر أمنى آنذاك أن المواطن اعترف بجريمته، وبعد الانتقال لموقع الحادثة تم نقل الزوجة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

وأوضح المصدر أن الشرطة أحالت المواطن للنيابة لاستكمال الإجراءات، والتعرف على دوافع الجريمة، فيما كشفت التحقيقات حينها أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكابه الجريمة.

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