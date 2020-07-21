مقتل 18 شخصاً خلال هجوم مسلح على حفل زفاف في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

قتل مسلّحون 18 شخصاً وأصابوا 30 آخرين بجروح في هجوم استهدف حفل زفاف في ولاية كادونا في شمال نيجيريا المضطرب، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر أنّ مسلّحين يستقلّون درّاجات نارية اقتحموا مساء أول أمس الأحد حفل الزفاف في قرية كوكوم-داجي في منطقة كورا وأطلقوا النار على الضيوف.

وقال المسؤول الإداري في المنطقة بيج كاتوكا أيوبا لوكالة فرانس برس إنّ المسلّحين "قتلوا 18 شخصاً في حفل الزفاف وأصابوا 30 آخرين بجروح، غالبيتهم من الشباب".

وأضاف "قُتل 15 شخصاً على الفور بينما توفي ثلاثة آخرون في المستشفى".

ولم تحدّد المصادر الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكنّ المنطقة تشهد أعمال عنف متكرّرة بين أفراد من مربّي الماشية من إتنية الفولاني والمزارعين الحضر.

وأكّد المتحدّث باسم شرطة الولاية محمد جالينجي لفرانس برس وقوع الهجوم لكن من دون أن يعلن عن أيّة حصيلة.

وقال "تمّ الإبلاغ عن خسائر في الأرواح خلال الهجوم، لكن ليس لدينا بعد العدد النهائي للضحايا".

وتشهد منطقة كادونا في شمال نيجيريا منذ أمد بعيد صراعاً بين المزارعين والرعاة حول حقوق الرعي والمياه.

وتصاعدت حدّة أعمال العنف بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ممّا دفع بسلطات الولاية إلى التوسّط بينهما لإرساء هدنة لكنّ محاولتها باءت بالفشل.

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