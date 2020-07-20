الدرك الأردني يصدر بياناً بشأن حادثة مقتل المرأة الأردنية على يد والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها فيديو نشر في مواقع التواصل ويظهر فيه مقتل الفتاة أحلام الأردنية على يد والدها، أصدرت قوات الدرك الأردنية بياناً حول الحادثة.

وقال الناطق الاعلامي باسم قوات الدرك الأردنية إن الفتاه كان قد تم التحفظ عليها سابقا على إثر قضية أخرى لا علاقة لها بالعنف الأسري، مشيراً إلى أن القضية باتت الآن لدى القضاء للنظر فيها.

وأهاب المتحدث بالجميع عدم نقل أو تداول منشورات وأخبار غير صحيحة دون التأكد منها احتراما للمتوفاة ولخصوصية التحقيقات.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي في الأردن قد تداولوا مقطع فيديو تم تصويره في وقت متأخر من الليل، سمع فيه صرخات فتاة قالوا إنها صرخات الفتاة الأردنية أحلام.

واستيقظ الأردنيون، صباح السبت الماضي، على جريمة قتل مروعة، نفذها أب بدم بارد في حق ابنته أحلام، إذ حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مرأى سكان المنطقة.

وما إن انتشر الخبر بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غربي العاصمة عمان، حتى عجت مواقع التواصل بالمطالبة بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة.

وتصدر وسم #صرخات_أحلام ترند الأردن، وكتب مغرد: "في ساعة متأخرة من ليل الجمعة فوجئنا بفتاة تركض صارخة في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، ويلحقها أبوها ويحطم رأسها بحجر، ثم جلس جوارها يشرب كأساً من الشاي".

وألقت مديرية الأمن الأردنية القبض على الأب الجاني وأحالته للمحاكمة.

للمزيد: جريمة قتل مروعة تهز الأردن..أب يقتل ابنته وصرخاتها تتصدر تويتر

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز