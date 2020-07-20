جريمة مروعة .. يقتل والدته وزوجته و3 من أبنائه حرقاً في مصر

اعتقلت شرطة محافظة أسيوط في مصر المتهم بإشعال النيران في شقته السكنية ما نتج عنه وفاة 5 أشخاص هم والدته وزوجته و3 من أبنائه، وذلك قبل فراره بالقطار من محطة مركز أبوتيج.

قبل ذلك، تلقت الشرطة في أسيوط، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري، بنشوب حريق بمنزل في منطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين.

وأسفر عن الحريق مصرع كل من والدة صاحب الشقة وزوجته وبناته الثلاث القاصرات، وإصابة نجلته وردة 17 سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي ونقل المصابة للعلاج.

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