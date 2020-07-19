مصر..سجن صاحب محل يبيع فطائر وحواوشي بلحم حمير

المصدر: البيان الإلكتروني

عاقبت محكمة جنح حلوان المصرية برئاسة المستشار وائل الشوربجي، صاحب محل فطاطري 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه باع فطائر وحواشى من لحوم الحمير.

وأحالت نيابة حلوان المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح لثبوت تقارير فحص العينات المتحفظ عليها من المحل، لإجراء تحاليل للعينات المسحوبة، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحسب صحيفة الأخبار.

وكانت شرطة مباحث التموين ،شنت حملات على محلات اللحوم وتبين أن بعض من تلك المحلات يستخدم لحوم الحمير فى الطعام الذى يقدمه للزبائن، وتم ضبط لحوم فاسدة بداخل المحلات وعرضها على الطب البيطرى الذى أكد ايجابية العينات وأنها من لحوم الحمير.

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