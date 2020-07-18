السعودية: القبض على 8 مجرمين اقتحموا منزلاً واحتجزوا أهله وسرقوا مليونين و550 ألف ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الأمن العام السعودي أخيراً، مقطع فيديو يبين فيه عملية القبض على 8 أشخاص من جنسيات سعودية وعربية اقتحموا منزلاً وأخذوا أهله رهائن وسرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة.

وفي التفاصيل، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص منهم 6 سعوديين وشخصين من جنسية عربية ينتحلون صفة رجل أمن، يدخلون منزل مقيم ويحتجزونه وأفراد أسرته وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر 2.300.000 ريال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها 250.000 ريال.

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