عصابة في مصر توهم ضحاياها بتوفير عمل خارج البلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقعت مباحث أمن القاهرة تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل خارج مصر.

ونجح رجال المباحث في القبض على صاحب مكتب مقاولات متهم في 14 قضية وآخر متهم في 19 قضية، بعدما عثرت بحوزتهم على 33 جواز سفر خاصة بأسماء مختلفة، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إيهام ضحاياه بتوفير فرص عمل خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، وذلك مقابل مبلغ مالي يبلغ 32 ألف جنيه للشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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