بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في كاتدرائية نانت التاريخية غرب فرنسا

المصدر: وكالات

اندلع حريق ضخم في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، وفق ما أعلنت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر السبت.

ويأتي ذلك بعد ما يزيد على عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.

ووفق لقطات تلفزيونية بدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر.

بالفيديو.. حريق ضخم في كاتدرائية نانت التاريخية غرب فرنسا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3c8Xlzpi1O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2020

وأعلنت فرق الإطفاء صباح السبت أنّ الحريق الذي نشب في كاتدرائية نانت، "تمّ تطويقه"، موضحة أنّ الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وقال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية التي سبق أن أغلقت عام 1972 بسبب اندلاع حريق فيها وأعيد فتحها في 1985، إنّ "الأضرار تركزت على الجناح الكبير الذي يبدو أنه دمّر بالكامل"، موضحا أن "المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقا وقد تنهار".

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