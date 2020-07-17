يعذّب ابنته الرضيعة لعدم إنجابه البنين

المصدر: البيان الإلكتروني

استيقظ المجتمع المصري على حادثة مأساوية أعادت إلى الأذهان جرائم وأد البنات في الجاهلية، إذ أقدم أب من محافظة كفر الشيخ على ضرب ابنته التي لا تتجاوز أربعة أشهر من العمر بصورة انعدمت فيها مشاعر الأبوة بل الإنسانية.

وقالت منى محمود، خالة الطفلة، إن والد "مكة" أنجب 3 بنات من 3 زوجات ولم يُرزق بالبنين، موضحةً أن البنت تعرّضت للتعذيب يومياً من والدها، وكلما رآها اشتاط غيظاً، وصب جام غضبه على الطفلة المسكينة التي لا ذنب لها، حتى أحدث إصابات وسحجات وكسوراً في جسمها الضعيف، وقص شعرها، ومنعها من الرضاعة، وحاول قتلها، ما دعا الأم إلى تحرير محضر بالواقعة، مدليةً بأقوالها في نيابة القاهرة، اليوم، حسبما نشرت صحيفة "اليوم السابع".

وتعامل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن المصرية مع حالة الطفلة التي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منسقاً مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء؛ لاستقبال الطفلة بأحد المستشفيات، وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبي شامل لها، وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني كسراً بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها.

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