تقتل شقيقتها المسنة بمساعدة شاب لسرقة مصاغها الذهبي في سوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت الجهات الأمنية في سوريا على سيدة قتلت شقيقتها المسنة بمساعدة شاب لسرقة مجوهراتها الذهبية.

وفي التفاصيل فقد أخبر مركز شرطة ناحية الضمير في ريف دمشق من قبل أحد المواطنين بوفاة شقيقته المدعوة (حمدة) البالغة من العمر (76) عام، فتوجهت دورية على الفور إلى منزل المغدورة وأثناء قيامها بالكشف على الجثة لاحظ شقيقها فقدان المغدورة للمصاغ الذهبي الذي كانت ترتديه وتبعثر أغراض المنزل، ما أثار الشكوك بحدوث جريمة قتل.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بالمدعوة (دعاء . ح) والتي كانت مقيمة معهما بالمنزل بموجب عقد آجار، وتم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت أنها قامت بالتخطيط لسرقة المغدورة برفقة شخص يدعى (علي . ع)،والذي قام بدوره بدخول غرفة المغدورة ووضع وسادة على وجهها وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم قام بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي وبعثرة أغراض المنزل.

ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على المذكور (علي . ع) وضبط بحوزته المصاغ الذهبي المسروق وكمية من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما من قبل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق اعترفا بإقدامهما على التخطيط المسبق لقتل المغدورة وسرقة مصاغها الذهبي.

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