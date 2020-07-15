جريمة قتل بمنشار تودي بحياة المدير التنفيذي لشركة "غوكادا" التقنية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المدير التنفيذي لشركة "غوكادا" التكنولوجية، المليونير الأمريكي البنغلاديشي فاهم صالح (33 عامًا)، والملقب بـ "إيلون ماسك العالم النامي" قد تم قطع رأسه، وعثر بجانبه على منشار كهربائي، وذلك في شقته بمانهاتن بنيويورك الأمريكية.

ونقل موقع الصحيفة البريطانية أنه يُعتقد بأنه وجد ميتًا وقد وضعت أجزاء من جسده في أكياس بلاستيكية، وفقًا للتقارير.

بعد استدعاء القوات المختصة لمسرح الجريمة البشع، أبدت الشرطة اعتقادها بأن الجثة تعود لرجل الأعمال فاهم صالح، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

يعتقد أن الرأسمالي المغامر البالغ من العمر 33 عامًا والمدير التنفيذي لشركة "غوكادا" الناشئة للدراجات النارية ومقرها نيجيريا ضحية "قاتل محترف"، إذ تم العثور على جثته بجوار منشار كهربائي موصول بمصدر الطاقة.

قالت الصحيفة إن ذراعيه وساقيه قد تمت إزالتهما بدءاً من أسفل الركبتين فضلاً عن وضع أجزاء من جسمه في أكياس بلاستيكية وجدت داخل الشقة. وقد تم العثور على جثته مصادفةً بعد زيارة شقيقته لمقر إقامته لتفقده يوم الثلاثاء المنصرم.

يقال إن صالح شوهد آخر مرة على قيد الحياة في لقطات كاميرا المراقبة بعد ظهر يوم الاثنين حوالي الساعة 1.40 مساءً – حينها وكما أفادت التقارير صعد مصعد المبنى مع قاتله المزعوم.

ويقال إن اللقطات تظهر القاتل المشتبه به يحمل حقيبة وهو يتبع الضحية في المصعد ويهاجمه بينما يصعد المصعد إلى الطابق السابع.

أسس الأمريكي البنغلاديشي صالح، واستثمر في العديد من الشركات الناشئة المرتبطة بقطاع النقل، وفقًا لما تشير إليه صفحته على موقع "لينكد-إن".

ويتابع المليونير العصامي على موقع "تويتر" الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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