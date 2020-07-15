شاهد.. لم يصغ لتحذيرات زوجته فكاد السيل يجرفه!

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تداولت مواقع إخبارية عبر العالم فيديو لزوجة في تركيا تصور ما اعتقدت أنها اللحظات الأخيرة في حياة زوجها خلال الفيضانات التي ضربت بلدة مادنلي، وهز صياحها "ذهب محمد.. ذهب محمد" شعور مشاهدي الفيديو الذين راحوا يسألون عبر مواقع التواصل عن حال العائلة بعد الفيديو المروع.

وفي الفيديو يظهر الزوج محمد بوستانجي وهو واقف خارج منزله يتفحص ما خلفته مياه الأمطار، فيما كانت زوجته نزاهات تصوره من الشرفة وتطلب منه دخول المنزل ولكنه أصر على البقاء خارجاً، وفجأة وصل فيضان محملا بالحطام أمام منزلهم واعتقدت الزوجة أن زوجها لم ينجوا وراحت تصرخ "محمد ذهب.. محمد ذهب" وتخبر ابنها لقد أخذ السيل والدك".

ولكن الزوج ظهر بعد لحظات لتقف الزوجة مذهولة أمامه.

وأخبر الزوج محمد بوستانجي مراسلا محليا أنه نجا من الفيضان في آخر لحظة وتمكن من الهروب إلى الطرف الآخر من الطريق، فيما اعتقدت زوجته بأن السيل أخذه.

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