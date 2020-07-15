المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أنقذ شرطي أمريكي رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع من الاختناق يوم 9 يوليو في ستيرلنج هايتس بولاية ميشيغان، بينما كانت عائلتها ووالدتها تقف أمامه في حالة انهيار.

وقالت إدارة شرطة ستيرلنج هايتس في بيان لها إن الضابط ماسييفسكي فور وصوله إلى منزل العائلة هرعت إليه الأم حاملة طفلتها التي لم تكن تتنفس، وفقاً لموقع "إي بي سي".

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة ، يمكن رؤية الشرطي وهو يصل إلى مكان إقامة العائلة قبل أن يحمل الطفل بين ذراعيه محاولا تحرير مجرى الهواء. وقالت الشرطة ان الطفل نقل الى المستشفى بعد ذلك لتقييم حالته.

وقالت إدارة شرطة ستيرلنج هايتس "لولا تصرفات الضابط ماسيويفسكي السريعة المنقذة للحياة، لكانت نتيجة هذا الحادث مأساوية.. لم ينقذ الضابط الطفل فحسب، بل قام أيضًا بعمل رائع في مواساة الأسرة. "

شاهد.. شرطي أمريكي ينقذ رضيعة من الموت بينما تقف الأم في حالة انهيار https://t.co/nDJ2Y2tThn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WB2328XnS2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2020

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