بريطاني ينتحر في بث مباشر على فيسبوك وانتقادات لاذعة تطال الموقع

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ من العمر 50 عاما، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع "فيسبوك".

ونشر بيلي فيديو بثا مباشرا لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية.

وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، حيث أعلم هؤلاء "فيسبوك" بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر، وفق أشخاص شاهدوا الفيديو.

ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه.

ووفق تقارير، فإن "فيسبوك" تعرض لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز