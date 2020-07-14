مصر: حريق هائل في خط بترول طريق الإسماعيلية وإصابة العشرات

المصدر: د ب ا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، عن ارتفاع عدد مصابي الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في خط شقير - مسطرد بطريق القاهرة الإسماعيلية، إلى 12 شخصا.

واكد مجاهد عدم وجود وفيات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم.

يشار إلى أن مجاهد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة ستة أشخاص.

كان المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول المصرية، قد صرح بأنه قد تمت السيطرة علي حريق شب اليوم الثلاثاء في خط شقير -مسطرد، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي إلي اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح أنه تم علي الفور غلق بلوف(صمامات) الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الاخباري.

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